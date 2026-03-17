El mensaje de Sabrina Carpenter para Chile tras su concierto en Lollapalooza: "Soy la más afortunada"

17 mar. 2026 - 09:30 hrs.

La XIV edición del Lollapalooza en Santiago fue el escenario en el que Sabrina Carpenter, estrella internacional del género pop, se presentó por primera vez en Chile.

El pasado viernes 13 de marzo la cantante estadounidense cerró la jornada en uno de los escenarios del Parque O'Higgins con un multitudinario concierto.

Sabrina Carpenter feliz tras visitar Chile

Luego de un fin de semana ajetreado, que cerró con una presentación este domingo 15 en Buenos Aires, Argentina, la joven compositora publicó un mensaje sobre su experiencia en ambos países.

Instagram: @sabrincarpenter

“Dos de los públicos más numerosos y animados ante los que hemos tenido el placer de tocar. ¡Soy la chica más afortunada del mundo!”, manifestó en su cuenta de Instagram.

Sus palabras vinieron acompañadas de un carrusel de fotos alusivo a sus dos conciertos. En quinto lugar, resalta una fotografía donde se observa a fanáticos sostener una bandera nacional, con la imagen de Sabrina en el medio.

La artista manifestó que ya deseaba volver. Para finalizar, escribió tres veces “te amo” en español, en honor a los dos países hispanohablantes que visitó.

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