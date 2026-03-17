Nico Pino compite en las 12 Horas de Sebring: Cuándo y cómo ver la carrera en vivo por Mega Go

17 mar. 2026 - 18:10 hrs.

El piloto chileno Nicolás Pino vuelve a la acción este fin de semana en una de las competencias más tradicionales del automovilismo mundial: las 12 Hours of Sebring, parte del campeonato IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

La carrera se disputará en Sebring, Florida, y reunirá a algunos de los equipos y fabricantes más importantes del mundo en una intensa prueba de resistencia de 12 horas continuas.

En esta competencia, Nicolás Pino participa en un auto de la clase GTP (Grand Touring Prototype), la categoría más avanzada del campeonato.

12 Horas de Sebring

Los vehículos GTP son prototipos de última generación diseñados exclusivamente para la pista y cuentan con tecnología híbrida, que permite recuperar energía durante el frenado para mejorar su rendimiento en carrera.

Cómo ver la carrera de Nico Pino en Mega Go

Los fanáticos del automovilismo podrán seguir toda la carrera en vivo por Mega Go. Este sábado 21 de marzo, desde las 11:00 horas, en directo para los usuarios con Plan Full.

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