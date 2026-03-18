Revelan que la legendaria cantante Raffaella Carrà tuvo un "heredero secreto": Lo adoptó como su hijo
La legendaria Rafaella Carrà jamás se casó, ni tampoco tuvo hijos. Sin embargo, a casi cinco años de su muerte se supo que había adoptado y nombrado como único heredero a un hombre muy cercano a ella, Gian Luca Pelloni Bulzoni.
El asunto salió a la luz debido a un caso judicial iniciado por Pelloni, quien quiso impedir la realización de un musical basado en la vida de la icónica cantante, compositora y bailarina italiana.
El hijo adoptivo y heredero de Raffaella Carrà
Gian Luca, de 62 años, estuvo presente en los últimos 30 años de vida de Raffaella Carrà. Según El Mundo, primero fue su guardespaldas y chofer, para luego convertirse en su asistente personal. Finalmente, la artista le otorgó su apellido, Pelloni, y lo nombró su heredero universal.
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El País detalla que la intérprete de "Caliente, Caliente" tomó la decisión de adoptarlo como su hijo y dejar en sus manos su legado, para continuar con las labores sociales que tanto amaba.
Aunque Pelloni sigue honrando a su madre adoptiva con espectáculos que rememoran su trayectoria, quiso evitar que una compañía productora siguiera realizando un show llamado "Bailo Bailo" inspirado en ella.Ir a la siguiente nota
El hombre alegó ante el Tribunal de Roma que era inapropiado asociar la venta de boletos con la entrega de papas fritas y una marca de bebidas, algo que Raffaella hubiera considerado ofensivo. La demanda fue desestimada.
Los reportes no detallan cuánto dinero le dejó la cantante a Gian Luca antes de fallecer a los 78 años, el 5 de julio de 2021.
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