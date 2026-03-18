Revelan que la legendaria cantante Raffaella Carrà tuvo un "heredero secreto": Lo adoptó como su hijo

18 mar. 2026 - 14:30 hrs.

La legendaria Rafaella Carrà jamás se casó, ni tampoco tuvo hijos. Sin embargo, a casi cinco años de su muerte se supo que había adoptado y nombrado como único heredero a un hombre muy cercano a ella, Gian Luca Pelloni Bulzoni.

El asunto salió a la luz debido a un caso judicial iniciado por Pelloni, quien quiso impedir la realización de un musical basado en la vida de la icónica cantante, compositora y bailarina italiana.

El hijo adoptivo y heredero de Raffaella Carrà

Gian Luca, de 62 años, estuvo presente en los últimos 30 años de vida de Raffaella Carrà. Según El Mundo, primero fue su guardespaldas y chofer, para luego convertirse en su asistente personal. Finalmente, la artista le otorgó su apellido, Pelloni, y lo nombró su heredero universal.

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El País detalla que la intérprete de "Caliente, Caliente" tomó la decisión de adoptarlo como su hijo y dejar en sus manos su legado, para continuar con las labores sociales que tanto amaba.

Aunque Pelloni sigue honrando a su madre adoptiva con espectáculos que rememoran su trayectoria, quiso evitar que una compañía productora siguiera realizando un show llamado "Bailo Bailo" inspirado en ella.

El hombre alegó ante el Tribunal de Roma que era inapropiado asociar la venta de boletos con la entrega de papas fritas y una marca de bebidas, algo que Raffaella hubiera considerado ofensivo. La demanda fue desestimada.

Los reportes no detallan cuánto dinero le dejó la cantante a Gian Luca antes de fallecer a los 78 años, el 5 de julio de 2021.

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