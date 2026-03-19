Disley Ramos relata tenso percance con conductor que chocó su auto: "No era capaz de asumir"

19 mar. 2026 - 15:30 hrs.

"Story time de mi descargo del día". Así fue como Disley Ramos compartió con sus seguidores un inesperado e incómodo accidente que sufrió cuando conducía hacia uno de sus ensayos.

Entre risas y molestia, la actriz y creadora de contenido relató en sus historias de Instagram cómo, en medio de un taco, un conductor "pisó el acelerador en reversa" y golpeó con fuerza considerable a su vehículo.

El accidente que vivió Disley Ramos

"Veo un terrible pencazo en el auto y después él avanzó. Yo me bajé, le toqué el vidrió y siguió avanzando (...) Le toqué de nuevo y me hace que 'no'" relató. Según Disley, el conductor finalmente cedió a bajarse de su vehículo luego de que otras personas le hicieron señas y de que ella lo siguió.

Instagram @disleyramoses

"Lo primero que me dice es 'cálmate' y me dice '¿qué le pasó a tu auto?'. Le digo: 'Me rompiste la rejilla'", señaló. Ramos agregó que el hombre "no era capaz de asumir" la responsabilidad y fue bastante despectivo, incluso cuando le respondió que tenía seguro.

"¿Me contestará mañana el teléfono? No lo sé, Rick. No tengo idea, pero me dio rabia (...) ¿Qué es lo malo de todo esto? Que no me sirve nada que me pase por el seguro, pues ¿cuánto me van a tener el auto ahí? ¿Tres meses, dos meses?", comentó.

Horas después, la también influencer aseguró que tiene toda la evidencia para dar con el hombre: "Tengo sus datos, voy a ver qué me dice, pero sí tengo su patente, una foto, un video, todo".

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