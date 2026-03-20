Muere el legendario actor Chuck Norris a los 86 años

20 mar. 2026 - 11:29 hrs.

La mañana de este viernes 20 de marzo se confirmó la muerte del legendario actor de películas de acción Chuck Norris, a los 86 años.

Fue a través del Instagram oficial del actor estadounidense que la familia dio la noticia con un extenso texto, donde repasaron la gran persona que fue y su carrera en el cine.

Muere Chuck Norris a los 86 años

"Para el mundo, era un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un marido entregado, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia", escribieron.

Enseguida, la familia afirmó que "vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y amabilidad, inspiró a millones en todo el mundo y dejó una huella duradera en muchas vidas".

Cabe destacar que la última información que se sabía del actor era que había sido hospitalizado de urgencia en Hawái tras una emergencia médica.

Su primera aparición acreditada en el cine de acción, y una de las más icónicas, fue en "The Way of the Dragon", donde se enfrentó a nada más y nada menos que Bruce Lee.

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