Con un vibrante look viajero: Pame Leiva convierte el hall de un aeropuerto en su pasarela improvisada

22 mar. 2026 - 19:00 hrs.

Pamela Leiva nunca pierde la oportunidad para deslumbrar con atuendos colorido y así lo demostró nuevamente en su reciente paso por el aeropuerto, donde convirtió el hall en su propia pasarela improvisada.

En su cuenta de TikTok, la humorista compartió un video en el que camina con total confianza al entrar al terminal aéreo, lista para tomar un avión rumbo a Concepción.

Vibrante look viajero de Pame Leiva

En el clip, Pame Leiva "desfila" con actitud un vibrante look viajero: polera negra con destellos, polerón rojo intenso y cómodos pantalones negros con estrellas brillantes en los bolsillos traseros.

TikTok @pameleivafarias

Su outfit lo completó con gafas oscuras, zapatillas deportivas blancas y una pulcra cola de caballo, un peinado práctico para realizar traslados en avión sin perder estilo.

Aunque el final del video coronó el momento con un toque de humor: la caminata triunfal de Pame se vio interrumpida cuando, casi sin darse cuenta, una parka rosa que llevaba sobre la maleta resbaló y cayó al suelo.

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