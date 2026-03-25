"¿Qué es esta miniatura?": Blu Dumay muestra que recibió engañoso producto tras compra internacional

25 mar. 2026 - 18:50 hrs.

En alerta quedaron los seguidores de Blu Dumay luego que compartiera un registro de cómo recibió un producto engañoso en un pedido que hizo en una plataforma de compras internacional.



La modelo utilizó sus historias de Instagram para contarle a sus casi 128 mil seguidores todos los detalles del caso.

La decepción de Blu Dumay

Según lo relatado por la participante de El Internado, resultó engañada tras realizar una compra en la plataforma de Shein. De hecho, en el video la joven escribió de manera explícita: "Shein me estafó".

"Oigan, me estafó Shein. Me pedí muchas cosas, que la mayoría estaba buena, pero me pedí una vela decorativa que se las voy a dejar acá, como en una foto", explicó.

Sin embargo, el objeto que llegó a su hogar estuvo fuera de sus expectativas, aunque igual se lo tomó con humor: "¿Qué es esta miniatura de vela?".

Para ejemplificar el engaño, Blu Dumay depositó la vela en el lavamanos de su baño, dando cuenta del verdadero tamaño, muy pequeño en comparación a lo que se ofrecía en la plataforma.

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