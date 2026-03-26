"No me gusta dar pena": Claudia Schmitd revela que su esposo tiene cáncer

26 mar. 2026 - 17:30 hrs.

Claudia Schmidt se sinceró públicamente sobre una compleja situación personal que atraviesa. La uruguaya reveló que su esposo, el empresario estadounidense John Bogdan, fue diagnosticado con cáncer hace un tiempo.

La panelista dio a conocer la impactante noticia durante su participación en el programa "Noche de Pirañas", donde explicó la frecuencia con la que viaja a Florida, donde reside el magnate.

Claudia Schmidt revela que su esposo tiene cáncer

Según consigna Página 7, Schmidt habló sobre la enfermedad de su esposo luego que se analizaron unos audios en los que Pablo Candia cuestionó la veracidad del estado de salud del padre de Danilo 21.

"Lo más fuerte es dudar de la enfermedad de alguien, porque lo hablo con conocimiento de causa", recriminó. "Mi marido fue detectado con un cáncer… no voy a profundizar, no me gusta dar pena", dijo.

Agregó que "a cualquier ser humano no le gustaría que alguien dude de su palabra en una situación tan triste" e intentó quitar peso al asunto al indicar: "Él está bien hoy en día, pero no entremos en mi tema".

En el momento, Claudia Schmidt recibió el apoyo de Sergio Rojas, quien tomó su mano y le aseguró que no tenía idea de la situación de Bogdan. Daniella Campos también dio a conocer que los viajes de la panelista a Estados Unidos son justamente para apoyar a su esposo en su duro proceso.

Claudia Schmidt y su esposo, John Bogdan / LUN

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