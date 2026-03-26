Con una tierna postal familiar: Marco Grimalt y su esposa anuncian el nacimiento de su primer hijo

26 mar. 2026 - 19:30 hrs.

Luego de siete años de matrimonio y quince desde que iniciaron su historia de amor, el destacado jugador de vóleibol playa Marco Grimalt y su esposa, Isabel Jimeno, informaron el nacimiento de su primer hijo.

El anuncio, que los llena de gran felicidad, lo hicieron en una emotiva publicación en sus cuentas de Instagram, donde también revelaron el nombre del nuevo integrante de la familia.

Marco Grimalt se convirtió en padre

"Bienvenido Máximo Grimalt Jimeno”, escribieron junto a una fotografía en la que se aprecian las plantas de los pies del recién nacido, sostenidas con ternura por las manos de sus padres.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marco Grimalt Krogh OLY (@marcogrimalt)

La imagen, que representa el comienzo de una nueva etapa para la pareja, llenó de ternura a sus fans, quienes dejaron comentarios como: "Los mejores papitos"; "Felicidades a los papis y que sean inmensamente felices"; "Muchas felicidades, linda etapa les viene".

Este anuncio se suma a la lista de buenas noticias en la familia. Hace un mes, Esteban Grimalt, primo y dupla deportiva de Marco, contrajo matrimonio con Trinidad de la Noi, consolidando un inicio de año lleno de amor y celebraciones familiares.

Todo sobre Celebridades chilenas