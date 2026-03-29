"Como el vino": Los comentarios a Karol Lucero por sesión de fotos

29 mar. 2026 - 09:30 hrs.

Karol Lucero fue intensamente elogiado por sus seguidores luego de publicar una foto con un elegante estilo streetwear durante una sesión en el estudio de Arquimedes Godoy Gonzalez.

El comunicadorc posó ligeramente inclinado, con una sonrisa y una chaqueta negra con blanco de la marca LA Gear (que se enfoca en la moda urbana), así como con un refinado reloj.

Elogios al look de Karol Lucero

“Aries Season. Estoy en modo reset: sin miedo, sin pausa, solo avanzando”, reseñó el exchico Yingo en la descripción que acompaña su post de Instagram.

Instagram: @karol_lucerov

Sus followers le dejaron muchos buenos comentarios en la fotografía. “Estás como el vino”; “Muy guapo, pero más guapo y encantador en persona, tuve el gusto de conocerte en Lican Ray”; “Nunca había visto un joven tan bonito como tú”, se lee entre los mensajes.

En el perfil del animador también se puede ver otra imagen de la misma sesión, donde se observa vestido de negro, con su mirada fija a la cámara, donde se reflejan sus llamativos ojos azules.

“Los ojos son el reflejo del alma, que lo diga el amigo Karol Lucero”, resaltó el fotógrafo Arquimedes Godoy.

Recordar que Karol está atravesando un momento intenso en su vida, marcado por el proceso de divorcio con Fran Virgilio, luego de haberse destapado la infidelidad que él cometió con la DJ Isi Glock.

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