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Los partidos amistosos internacionales están en Mega Go: Revisa la programación completa Instagram @footballsenegal y @fpflablanquirroja

Los partidos amistosos internacionales están en Mega Go: Revisa la programación completa

  • Por Mega

El fútbol internacional sigue sumando acción y esta semana traerá una serie de partidos amistosos que podrás disfrutar en vivo a través de Mega Go.

Diversas selecciones saldrán a la cancha en encuentros preparatorios que prometen intensidad, buen nivel y figuras destacadas, en la antesala de nuevas competencias oficiales.

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Partidos y horarios de los amistosos internacionales

A continuación, revisa la programación de los encuentros que estarán disponibles:

  • Sábado 28: Senegal vs Perú - 12:30 hrs
  • Domingo 29: Colombia vs Francia 15:30 hrs
  • Martes 31: Perú vs Honduras - 14:30 hrs

¿Cómo crear tu cuenta en Mega Go?

Todos los encuentros estarán disponibles en vivo y en directo a través del Plan Full de Mega Go, para que no te pierdas ningún detalle.

  1. Ingresa a www.megago.cl
  2. Haz clic en “Iniciar Sesión” y luego en “Regístrate”
  3. Ingresa tu correo electrónico y una contraseña
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