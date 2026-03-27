Los partidos amistosos internacionales están en Mega Go: Revisa la programación completa

27 mar. 2026 - 16:00 hrs.

El fútbol internacional sigue sumando acción y esta semana traerá una serie de partidos amistosos que podrás disfrutar en vivo a través de Mega Go.

Diversas selecciones saldrán a la cancha en encuentros preparatorios que prometen intensidad, buen nivel y figuras destacadas, en la antesala de nuevas competencias oficiales.

Partidos y horarios de los amistosos internacionales

A continuación, revisa la programación de los encuentros que estarán disponibles:

Sábado 28: Senegal vs Perú - 12:30 hrs

- 12:30 hrs Domingo 29: Colombia vs Francia 15:30 hrs

15:30 hrs Martes 31: Perú vs Honduras - 14:30 hrs

¿Cómo crear tu cuenta en Mega Go?

Todos los encuentros estarán disponibles en vivo y en directo a través del Plan Full de Mega Go, para que no te pierdas ningún detalle.

Ingresa a www.megago.cl Haz clic en “Iniciar Sesión” y luego en “Regístrate” Ingresa tu correo electrónico y una contraseña Ingresa a tu perfil Selecciona el Plan Full e ingresa tus datos de pago.

Dispositivos compatibles

Celular, PC, Smart TV y Roku.

Hasta 5 dispositivos en simultáneo.

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