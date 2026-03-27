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Los partidos amistosos internacionales están en Mega Go: Revisa la programación completa
El fútbol internacional sigue sumando acción y esta semana traerá una serie de partidos amistosos que podrás disfrutar en vivo a través de Mega Go.
Diversas selecciones saldrán a la cancha en encuentros preparatorios que prometen intensidad, buen nivel y figuras destacadas, en la antesala de nuevas competencias oficiales.
Partidos y horarios de los amistosos internacionales
A continuación, revisa la programación de los encuentros que estarán disponibles:
- Sábado 28: Senegal vs Perú - 12:30 hrs
- Domingo 29: Colombia vs Francia 15:30 hrs
- Martes 31: Perú vs Honduras - 14:30 hrs
¿Cómo crear tu cuenta en Mega Go?
Todos los encuentros estarán disponibles en vivo y en directo a través del Plan Full de Mega Go, para que no te pierdas ningún detalle.
- Ingresa a www.megago.cl
- Haz clic en “Iniciar Sesión” y luego en “Regístrate”
- Ingresa tu correo electrónico y una contraseña
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Dispositivos compatibles
- Celular, PC, Smart TV y Roku.
- Hasta 5 dispositivos en simultáneo.
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