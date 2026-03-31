Rosario Bravo desborda felicidad por acercamiento de su hijo a la religión: "Nuestro regalo del cielo"

31 mar. 2026 - 12:30 hrs.

La influencer y enfermera Rosario Bravo compartió, a través de redes sociales, un emotivo post donde manifiesta lo orgullosa que está de su hijo Salvatore y su acercamiento a la religión.

Y es que Rosario siempre ha manifestado tener una enorme fe en la religión católica, al igual que el Dr. Carlos Caorsi, su esposo, por lo que constantemente están yendo a misa para conectar con esta parte espiritual.

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Sin embargo, lo que no esperaban era que el hijo de ambos tuviera la misma vocación y pasión por la religión, algo que los tiene tremendamente orgullosos.

La felicidad de Rosario Bravo por su hijo

"Nuestro niño precioso, te llamamos Salvatore sin saber que tu corazón tenía ese amor por la misa y por Jesús", afirmó Rosario, y agregó que desde muy pequeño "la misa te llamaba mucho la atención y todo lo que ahí pasaba. Fuiste creciendo y nos pedías ir, te aprendiste las oraciones y las canciones, y solito te sentaste en el coro de la hermana María".

"Cada vez que escuchabas la campana en la consagración, me decías: 'Mamá, Jesús entró al pan y al vino justo ahora'. Con tu papá se nos llenan los ojos de lágrimas y el corazón de emoción cuando corres a la misa a pedirle a (sacerdote) Claudenir subirte al altar con él y ver de cerca cuando se mete Jesús al pan y al vino", declaró la enfermera.

Además, Rosario aclaró que Salvatorio nació en una familia donde ni su padre ni sus hermanos creían en Dios. Sin embargo, ahora su padre está a días de hacer la primera comunión.

"Damos las gracias a Dios por mandarnos a este niño, que es nuestro regalo del cielo", concluyó Bravo.

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