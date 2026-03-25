Rosario Bravo aclara si sigue trabajando como enfermera: "La gente se imagina que..."

25 mar. 2026 - 15:30 hrs.

La presencia de Rosario Bravo en redes sociales es notoria. Sus seguidores la ven en el pódcast "En el ojo", que conduce junto a José Miguel Viñuela; y también en SERcanos, espacio que presenta en colaboración con su esposo, el doctor Carlos Caorsi.

Sin embargo, no le gusta que la cataloguen como influencer. "Me siento más comunicadora y creadora de contenido”, dijo en sus historias de Instagram, donde también respondió qué pasó con su profesión como enfermera.

¿Rosario Bravo trabaja como enfermera?

En respuesta a su comunidad, Rosario Bravo aclaró que su labor en el área de la salud no es como muchos piensan. "Les encanta preguntarme si todavía trabajo de enfermera. La gente se imagina que las enfermeras están haciendo un turno en un hospital”, dijo, según reseña Meganoticias.

Instagram @rosario.la.bravo

Bravo comentó que la enfermería va más allá de la parte asistencial y abarca además las áreas administrativa, educativa y de investigación. Agregó que le "encanta ser enfermera" y que actualmente trabaja en la Corporación SER, fundada por su marido para ayudar a pacientes cardiológicos de bajos recursos.

"Hago de todo menos asistencial, e investigación no tanto (...) siempre voy a ser enfermera, pero no todas hacen turnos ni usan uniforme", detalló.

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