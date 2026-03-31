"Las Raqueles siempre salimos adelante": El mensaje de apoyo de Raquel Argandoña a Janin Day tras sufrir ACV

31 mar. 2026 - 18:30 hrs.

Raquel Argandoña sorprendió al enviar un mensaje de apoyo a Janin Day, ícono chileno del transformismo que atraviesa una compleja situación de salud.

El pasado fin de semana se dio a conocer que Eduardo Figueroa Briones, nombre real del transformista, sufrió un accidente cerebro vascular (ACV).

La noticia conmocionó a su círculo cercano y a toda su comunidad, quienes no tardaron en enviarle aliento a la artista. Incluso, algunos rostros de televisión hicieron lo suyo, como Francisco Saavedra.

Instagram @janin_day

Raquel Argandoña envía emotivo mensaje a Janin Day

En ese contexto, es que Raquel Argandoña decidió sumarse a esta cadena y dedicarle emotivas palabras.

"Janin, ¿cómo estás? Te habla Raquel Argandoña. Hoy día en 'Tal Cual' hablamos de ti. Te quiero mandar mucha fuerza. Estoy muy orgullosa porque me imitas muy bien", expresó en diálogo con Canal Farándula Gay.

"Ánimo, porque las Raqueles siempre salimos adelante. Un besito", cerró.

Todo sobre Raquel Argandoña