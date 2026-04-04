Flecos, tejidos y mucho estilo: Los looks playeros de Marité Matus en su visita a Brasil

04 abr. 2026 - 19:00 hrs.

Marité Matus, junto a una de sus mejores amigas, disfrutó hace poco de unas merecidas vacaciones, lejos de las controversias por su exesposo Camilo Huerta. Ambas fueron a Brasil, donde tuvieron la oportunidad de sumergirse en las cálidas aguas turquesas de la playa Maragogi.

En su Instagram, la influencer compartió postales de sus paradisíacas experiencias. En estas imágenes, sus looks playeros toman todo el protagonismo gracias a su marcado y característico estilo bohemio.

Outfits playeros de Marité Matus en Brasil

Su primer atuendo destaca por tener un bikini azul debajo de un conjunto tejido blanco. Este elegante diseño incluye una falda y un croptop de mangas largas, complementado con lentes de sol azules y un jockey blanco.

Instagram @mariteematus

La exesposa de Arturo Vidal también deslumbró con un bikini marrón y un vestido tejido color camel.

Instagram @mariteematus

Este diseño de estilo bohemio, con flecos largos, lo realzó con un sombrero vaquero de paja y varias pulseras.

"Un carrusel de días lindos, risas y momentos que no se repiten", escribió Marité en su publicación en Instagram. "Viajar así, acompañada de una amiga, es de las cosas que valen la pena de verdad", concluyó a modo de reflexión.

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