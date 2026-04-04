Alejado del tenis: El nuevo e inesperado negocio de Nicolás Massú

04 abr. 2026 - 16:25 hrs.

El extenista y actual capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, sorprendió con un giro en su carrera al incursionar en el mundo vitivinícola.

El doble medallista olímpico debutó recientemente con el lanzamiento de su propio vino, "Podio Dorado", una etiqueta desarrollada en conjunto con la viña Puntí Ferrer, tras cerca de dos años de trabajo y conversaciones.

De acuerdo con Wine Independent Press, la nueva apuesta de Massú corresponde a un ensamblaje cosecha 2024, compuesto por 55% Cabernet Sauvignon y 45% Carmenere, provenientes del Valle de Cachapoal. Según detallaron desde la viña, la combinación busca representar tanto la fuerza y carácter del deportista como la identidad de Chile a través de sus cepas emblemáticas.

Podio Dorado

"Durante mi carrera tenía muy poco espacio para lo social. Hoy puedo compartir, conocer más del vino y demostrar que se pueden hacer más cosas más allá de la cancha", expresó Massú al citado medio.

¿Cuánto cuesta el vino de Nicolás Massú?

El nuevo vino de Nicolás Massú cuenta con un precio referencial de $18.990 y estará disponible en tiendas online y supermercados.

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