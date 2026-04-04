Guillermo Maripán admite difusión de foto íntima de Carmen Tuitera: "Fue un arrebato fruto de mi angustia"

04 abr. 2026 - 17:15 hrs.

El caso que involucra a Guillermo Maripán y la influencer Carmen Castillo, conocida como "Carmen Tuitera", sumó un nuevo capítulo tras la declaración del futbolista ante la justicia.

En su testimonio ante Fiscalía, el deportista habría reconocido haber compartido una fotografía íntima de Castillo, la cual envió al portal de farándula Infama en medio de un contexto que, según explicó, estuvo marcado por la presión y el conflicto.

El testimonio de Guillermo Maripán

De acuerdo a un documento al que tuvo acceso Radio ADN, el seleccionado nacional aseguró que actuó impulsivamente. "Este acto fue un arrebato fruto de mi angustia, miedo e irritación del momento", señaló.

Además, sostuvo que su intención era frenar publicaciones que, a su juicio, afectaban su imagen pública, afirmando que no difundió el contenido de manera abierta. En esa línea, agregó que la circulación de la imagen "escapó fuera de su control", apuntando a terceros como responsables.

La reacción de Carmen Tuitera

Tras conocerse estos antecedentes, Carmen Castillo utilizó sus redes sociales para responder, asegurando que este episodio forma parte de un proceso más amplio que continúa en el ámbito judicial.

En su mensaje publicado en su cuenta de Instagram, la influencer fue enfática en defender su postura. "Nunca mentí", escribió, junto con adelantar que aún existirían más antecedentes por presentar: "Esto es solo 10% de lo que iremos mostrando en las acciones judiciales".

"Son testigos que llegaron a involucrar a mi hija mayor y su historia. Por lo mismo siempre pensé que esto se podía frenar. También por un tema de seguridad, me vi muy desbordada en un momento. Eso ya no fue, ahora a seguir el curso para la verdad procesal que respeto profundamente. Pero también respeto mi verdad", expresó.

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