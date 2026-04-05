El vuelco en la vida de Patricio Oñate a dos años de la muerte de su esposa: "Ya tengo cierta edad..."

05 abr. 2026 - 17:38 hrs.

Patricio Oñate, recordado comunicador de los años noventa, atraviesa una profunda transformación personal y profesional, marcada por difíciles momentos y nuevas decisiones que han reconfigurado su vida en los últimos años.

El periodista se radicó junto a su familia en Chiloé en busca de una mejor calidad de vida, donde optaron por un estilo más tranquilo e incluso por educar a sus hijos en casa. Sin embargo, ese proyecto familiar cambió tras un duro golpe personal.

En entrevista con LUN, Oñate reveló que estos últimos dos años han sido "duros. Murió mi señora, Cecilia, cuando tenía 46 años, por un cáncer. Se la peleamos hartos años".

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A esto se suma el desafío de criar solo a sus dos hijos, Clemente y Nicolás. "Ha sido difícil criar dos niños, de 9 y 13 años. Yo ya tengo cierta edad. No me canso, pero ellos son chiquititos. Y la mamá es todo", confesó.

El vuelco en la vida de Patricio Oñate

En medio de este escenario, Oñate tomó una importante decisión respecto a la educación de sus hijos. Tras años de enseñanza en casa, este 2026 ambos ingresaron por primera vez a un colegio.

"El de 9 años entró a quinto básico y el de 13 años a octavo básico. Los puse en un muy buen colegio rural que se llama Pedro Velásquez, en Llau Llau. Tiene todas las condiciones y es gente buena", explicó.

Junto con estos cambios, el comunicador también prepara su regreso a la pantalla tras más de una década alejado de la televisión.

Oñate formó parte de un proyecto audiovisual centrado en el fútbol de barrio, que se emitirá a través de UCV Televisión, marcando así un nuevo comienzo en su carrera.

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