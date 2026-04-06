¡Confirmado! Mega 2 transmitirá el Powerstage del RallyMobil Los Andes este domingo 12 de abril

06 abr. 2026 - 15:45 hrs.

Se encienden nuevamente los motores. El Copec RallyMobil regresa con una nueva fecha del campeonato, esta vez en Los Andes, escenario que albergará tres intensas jornadas del deporte tuerca y cuyo tramo más decisivo se podrá ver por Mega 2.

Entre el 10 y el 12 de abril se desarrollará la competencia, pero será el domingo cuando Mega 2 emita una hora completa de esta exigente prueba: el esperado Powerstage que definirá a los protagonistas de la jornada.

¿A qué hora se transmitirá el Powerstage por Mega 2?

Mega 2 tendrá la gran labor de transmitir la cobertura del Powerstage del Copec RallyMobil este domingo 12 de abril, desde las 16:00 horas.

Y la fecha completa se transmitirá en vivo a través de Mega Go, permitiendo seguir cada detalle de la competencia desde cualquier lugar.

Este es el paso a paso para ver Mega 2 en tu televisión digital

Debes tener en tu hogar un televisor con norma de TV digital para poder sintonizar correctamente la señal HD. El aparato requiere la conexión a una antena de TV digital, que se encuentra en la parte trasera del televisor. Al encender la pantalla, accede al menú. Busca la sección "Ajustes" y, posteriormente, accede a "Canales y entradas". Selecciona "Añadir canales digitales" y el televisor automáticamente sintonizará los canales, entre los que está Mega 2.

Puedes saber si tu televisor cuenta con norma digital, verificando que tenga este logo:

¡Mega 2 ya está disponible en las siguientes plataformas y cableoperadores!

GTD: Canal 839

Zapping: Canal 25

DirecTV: Canal 1155

VTR: Canal 736

Claro: Canal 519

Mundo TV: Canal 520

Entel: Canal 73

Movistar: Canal 810

Mundo Go! (streaming): Canal 50

Mega GO (streaming)

DirecTV GO (streaming)

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