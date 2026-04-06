¡Confirmado! Mega 2 transmitirá el Powerstage del RallyMobil Los Andes este domingo 12 de abril
Se encienden nuevamente los motores. El Copec RallyMobil regresa con una nueva fecha del campeonato, esta vez en Los Andes, escenario que albergará tres intensas jornadas del deporte tuerca y cuyo tramo más decisivo se podrá ver por Mega 2.
Entre el 10 y el 12 de abril se desarrollará la competencia, pero será el domingo cuando Mega 2 emita una hora completa de esta exigente prueba: el esperado Powerstage que definirá a los protagonistas de la jornada.
¿A qué hora se transmitirá el Powerstage por Mega 2?
Mega 2 tendrá la gran labor de transmitir la cobertura del Powerstage del Copec RallyMobil este domingo 12 de abril, desde las 16:00 horas.Ir a la siguiente nota
Y la fecha completa se transmitirá en vivo a través de Mega Go, permitiendo seguir cada detalle de la competencia desde cualquier lugar.
Este es el paso a paso para ver Mega 2 en tu televisión digital
- Debes tener en tu hogar un televisor con norma de TV digital para poder sintonizar correctamente la señal HD.
- El aparato requiere la conexión a una antena de TV digital, que se encuentra en la parte trasera del televisor.
- Al encender la pantalla, accede al menú.
- Busca la sección "Ajustes" y, posteriormente, accede a "Canales y entradas".
- Selecciona "Añadir canales digitales" y el televisor automáticamente sintonizará los canales, entre los que está Mega 2.
Puedes saber si tu televisor cuenta con norma digital, verificando que tenga este logo:
¡Mega 2 ya está disponible en las siguientes plataformas y cableoperadores!
- GTD: Canal 839
- Zapping: Canal 25
- DirecTV: Canal 1155
- VTR: Canal 736
- Claro: Canal 519
- Mundo TV: Canal 520
- Entel: Canal 73
- Movistar: Canal 810
- Mundo Go! (streaming): Canal 50
- Mega GO (streaming)
- DirecTV GO (streaming)
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