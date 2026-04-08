Maite Orsini rompe el silencio tras acusación de involucrarse con hombres casados: "No existe esa persona"

08 abr. 2026 - 16:10 hrs.

Un inesperado video posteó Maite Orsini durante la tarde de este miércoles, donde se explayó en extenso sobre el acoso mediático que ha recibido en los últimos años.

Y es que durante el transcurso de años recientes, Orsini se ha visto envuelta en polémicas con su expareja Jorge Valdivia, acusaciones de involucrarse con hombres casados y una serie de problemas en torno a su vida privada y como parlamentaria.

Por lo mismo, la exdiputada subió una serie de videos a sus historias de Instagram donde reflexionó y cuestionó a quienes la han apuntado con el dedo por los distintos asuntos que ha enfrentado.

La reflexión de Maite Orsini sobre acusaciones en su contra

"Me cuesta entender de qué se me juzga tanto", partió diciendo Orsini, quien se encontraba sentada en un parque con bastantes áreas verdes.

"El problema es cómo yo decido llevar mi vida personal, que es sin traicionar a nadie, pero decido no casarme, no tener hijos, no tener una familia... ¿Qué se espera que haga? Como una especie de cuenta pública con las personas con las que salgo o he salido", comentó.

Dicho esto, confesó que va a sacar Instagram de su celular por un tiempo y agregó que "gente contesta y me dice: 'Lo que tú haces mal es meterte con hombres casados...'. ¿Saquemos cuentas? Jorge (Valdivia), que efectivamente fue mi pareja, cuando yo lo conocí en enero del 2023 se había separado, o sea, su exmujer había salido públicamente con otra pareja. Jorge tuvo otra pareja distinta; yo fui la segunda polola que tuvo después de separado".

"Marcelo Díaz (exministro y exdiputado), bueno, nunca fuimos pareja, somos grandes amigos hasta el día de hoy, pero en el momento en el que nos acercamos más, estaba separado, o sea, había dado una entrevista. Busquen las fechas", afirmó.

En esa línea, comentó que se le acusó de haberse involucrado en la relación de Amparo Noguera y Marcelo Alonso, y "ella misma lo desmintió, pero claro, eso no fue noticia en todas partes como la otra noticia", y añadió: "¿Con qué hombre casado me he involucrado sabiendo que está casado a escondidas? No existe esa persona".

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