Rafael Araneda regresa al horario estelar en EE.UU. tras su ratificación en la conducción del Festival de Viña

08 abr. 2026 - 16:40 hrs.

El reconocido animador Rafael Araneda marca un nuevo hito en su carrera internacional al confirmar su regreso al horario estelar en Estados Unidos, de la mano de Unimás junto al reality "Primeras Citas", el nuevo show del amor, consolidando así una etapa profesional que coincide con su reciente ratificación como conductor del Festival de Viña del Mar por los próximos dos años.

Este regreso se da en un contexto de transformación de la cadena, que apuesta por una propuesta de contenido más fresca, cercana y alineada con lo que hoy busca la audiencia, privilegiando formatos que generan conversación y una conexión emocional real.

"Volver a UNIMÁS se siente como regresar a casa, pero con una energía completamente renovada", afirmó Araneda.

Primeras Citas

El nuevo proyecto de Rafael Araneda en Estados Unidos

Este nuevo reality de citas se estrenará este año en horario estelar y marcará el retorno del amor a la pantalla, con un enfoque actual y sin filtros.

"La audiencia puede esperar un contenido entretenido y espontáneo, lleno de humor, romance y momentos genuinos. El amor sigue siendo el gran protagonista, pero ahora lo exploramos desde una perspectiva distinta", señaló.

En esta nueva etapa, el animador también destacó el vínculo con el público: "Existe una conexión muy especial y ahora regreso para seguir entregando contenido que realmente los identifique y emocione".

Todo sobre Rafael Araneda