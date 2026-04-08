Ministro Poduje confirma desalojo de toma que rodea a villa en Colina: Será en dos etapas

08 abr. 2026 - 11:35 hrs.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó el desalojo de la toma que rodea la Villa Parque Los Libertadores en la comuna de Colina, Región Metropolitana.

En conversación con Mucho Gusto, la autoridad sostuvo que la intención de la cartera es respetar los fallos de la justicia que, en este caso, implica el desalojo del gigantesco campamento que es utilizado como punto estratégico para los denominados "peloteros" que lanzan drogas a la cárcel Colina 1.

Confirman desalojo de toma en Colina

Poduje explicó que se encuentran efectuando un censo en la toma para cuantificar el número de familias, niños y adultos mayores que allí viven.

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En esa línea, el ministro de Vivienda adelantó que el desalojo se hará en dos etapas: la primera será con equipos especializados para allanar y retirar a delincuentes, y la segunda para sacar a las familias.

Además, indicó que se entregarán subsidios de arriendo a las familias que acrediten una ficha del Registro Social de Hogares y que reúnan una serie de requisitos, como estar legalmente en el país, en el caso de extranjeros.

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