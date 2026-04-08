De sueño a pesadilla: Vecinos de villa quedaron atrapados por toma cercana a cárcel Colina 1

08 abr. 2026 - 10:45 hrs.

Con ilusión, centenares de familias llegaron a vivir a la Villa Parque Los Libertadores en la comuna de Colina, en el sector norte de la Región Metropolitana. Estar allí significaba cumplir el sueño de la casa propia.

No obstante, aquella alegría se difuminó con el correr de los años con la instalación de una de las tomas más grandes de la capital.

Denuncian uso de toma para lanzar droga a cárcel Colina 1

Según comentaron vecinos a Mucho Gusto, junto con ser un lugar con altos niveles delictivos, también es utilizado por los denominados "peloteros" que lanzan droga, en este caso, a la cárcel Colina 1, que colinda con otra villa aledaña a la toma.

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Los habitantes de la toma ocupan una de las esquinas como punto de encuentro para sus tareas delictivas. Así, esta ocupación ilegal se transformó en un lugar estratégico a pasos de este recinto penitenciario.

A todo esto se suman los hechos violentos con armas de fuego que se desarrollan en su interior, lo cual ha originado que "balas locas" entren a casas de la villa.

Una de las vecinas comentó que, en realidad, son varios campamentos que se unieron en este enorme asentamiento ilegal. Eso explica también los conflictos territoriales que hay al interior entre líderes chilenos, haitianos, colombianos, venezolanos y dominicanos.

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