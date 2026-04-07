Operación Renta 2026: Revisa el calendario de pago según fecha de declaración

07 abr. 2026 - 13:16 hrs.

Desde el miércoles 1 de abril está en curso la Operación Renta 2026, proceso en el que los contribuyentes deben declarar sus rentas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Con el proceso ya en curso, el organismo fiscalizador definió el calendario de devoluciones según la fecha en que se haga el trámite.

Calendario de Operación Renta 2026

De acuerdo con la información entregada por el ente estatal, el proceso se mantendrá activo hasta el 30 del presente mes, periodo en que los contribuyentes deberán enviar sus declaraciones.

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Respecto al calendario, quienes hayan realizado el proceso en el periodo que abarca hasta el miércoles 8, contarán con su depósito el 29 del mismo mes.

El calendario completo indica las siguientes fechas de pagos, según el momento en que se envía la declaración de renta:

Declaraciones realizadas entre el 1 y 8 de abril: depósito 29 de abril

Declaraciones realizadas entre el 9 y 23 de abril: depósito estará disponible el 15 de mayo

Declaraciones realizadas entre el 24 y 8 de mayo: depósito estará disponible el 27 de mayo

Formulario 22 con pago estará disponible del 8 al 30 de abril.

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