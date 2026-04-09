"Mi familia": Nace el hijo de la fotógrafa chilena Rocío Aguirre y el cantante español C. Tangana

09 abr. 2026 - 18:15 hrs.

Este jueves, la fotógrafa chilena Rocío Aguirre y el cantante español C. Tangana dieron a conocer el nacimiento de su primer hijo.

La pareja se conoció en México, país al que Aguirre se había trasladado en 2020 para seguir con su carrera profesional y, rápidamente, se enamoraron, formando un lindo lazo que culminó con el nacimiento del nuevo integrante de su familia.

Ambos dieron a conocer que estaban esperando a su primer hijo en noviembre del 2025, y desde entonces la fotógrafa nacional ha lucido su pancita en muchas ocasiones.

Nace el hijo de Rocío Aguirre y C. Tangana

"Mi familia", escribió Rocío en un carrusel de Instagram que constó de dos fotografías: en la primera aparece en la cama del hospital con el bebé en sus brazos y al lado el cantante español.

En la segunda fotografía, se puede ver al pequeño descansando en una cama, plácidamente, siendo presentado así a los fanáticos del artista español y a los seguidores de la fotógrafa chilena.

Distintas personalidades chilenas como Francisca Valenzuela, Josefina Montané y Fabrizio Copano la felicitaron por este enorme paso, aunque también se manifestaron artistas internacionales como Aron Piper y Nathy Peluso.

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