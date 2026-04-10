"Le dai color": Pedro Ruminot revela los mensajes que le envió a Adam Levine durante su rutina en Viña 2025

10 abr. 2026 - 14:50 hrs.

La rutina de Pedro Ruminot en Viña 2025 será siempre recordada por el especial "cariñito" que dejó el humorista a Adam Levine, vocalista de Maroon 5, banda que fue ampliamente rechazada por el público chileno tras su horrible paso en Viña 2020.

Precisamente, Ruminot ingresó a los mensajes directos de Instagram en medio de la rutina y dejó varios audios al cantante, pero nunca los reveló.

Eso hasta ahora. Y es que la banda californiana confirmó un tour por Sudamérica, pero "casualmente", Chile no se encuentra en los países que va a visitar.

Pedro Ruminot revela mensajes a Adam Levine

Al notar que Chile no está en la gira, los usuarios comenzaron a mencionar que esto se trataba de una exclusión obvia por parte de la banda.

A esta discusión se unió Pedro Ruminot, quien subió un post a Instagram y escribió: "Hoy es un buen día para subir los mensajes y audios enviados a @adamlevine en Viña 2025. No estamos ni (ahí) con you feo kl, le dai color with your band [sic]".

Fue así como Ruminot subió un carrusel con las capturas de pantalla de su chat con Levine, donde se pueden ver las palabras que dedicó al artista estadounidense, así como los audios que envió sobre el escenario de la Quinta Vergara.

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