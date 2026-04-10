"Me deja llorando...": Carla Ballero explica cómo es su compleja relación con su hermano Álvaro

10 abr. 2026 - 18:10 hrs.

La panelista de farándula Carla Ballero conversó sin tapujos con Pamela Díaz y confesó que no podría ingresar a un reality show con Álvaro Ballero, su hermano.

Y es que la figura de redes sociales visitó "Sin Editar", el programa de YouTube de la "Fiera", donde explicó las razones por las que prefiere mantener la distancia de su hermano, en lo que respecta a un posible encierro juntos.

Precisamente, fue Pamela quien planteó la idea de que ambos podrían estar juntos en algún programa de telerrealidad, pero Carla fue tajante al decir que eso no pasaría, ni nadie podría convencerla.

Por esto Carla Ballero no compartiría con Álvaro Ballero en un reality

"No, es que yo no puedo trabajar con mi hermano", dijo en un principio Carla, y agregó: "Álvaro y yo somos dos personas que chocamos, pasamos del amor al odio en un paso. O sea, no nos demoramos nada y nos podemos pelear fuerte".

En esa línea, explicó que "Álvaro me deja llorando. O sea, yo puedo estar con depresión severa meses (...) Yo le he dicho bastante poco al lado de lo que él me ha dicho durante toda la vida, pero nunca se ha equivocado".

Dicho esto, comentó que pocas veces se han pedido perdón; simplemente "nos abrazamos y ya está. No hay conversación porque no vamos a llegar a un acuerdo, y si vuelve a pasar, bueno, otra vez más va a tener que sufrir y otra vez más me va a tratar mal, pero con amor, si es mi hermano".

"Nos amamos; vieran cómo mi familia es la cagá. Si nos amamos, pero muy bien", concluyó.

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