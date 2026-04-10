¿Quién es el misterioso protagonista? Impactante adelanto anuncia sorpresa en las pantallas de Mega

10 abr. 2026 - 17:49 hrs.

¡Muy pronto! En un misterioso adelanto de lo que se viene en las pantallas de Mega, una noticia promete impactar a la audiencia.

En las imágenes se observa la silueta de un hombre caminando de espaldas en medio de la oscuridad, iluminado únicamente por luces que aparecen difusas en el fondo, creando una atmósfera de suspenso y misterio.

Un misterioso adelanto

En este adelanto se puede ver a la figura preparándose con un elegante vestuario para traer grandes sorpresas.

Inesperadamente, este hombre cambia sus zapatos de vestir a algo más relajado, mientras la frase "Todo calza" se ve en el centro de la pantalla. ¿Quién será?

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