Mike Milfort y su esposa "Chichi" revelan el sexo de su segundo bebé: Así se enteraron junto a su familia

14 abr. 2026 - 18:40 hrs.

Los reconocidos influencers Mike Milfort y Melany Contreras, también conocida como "Chichi", revelaron en redes sociales el sexo del segundo bebé que esperan.

Ambos acudieron hasta Guaguitas Ultrasonido, lugar donde hacen "Ecografías Emocionales 5D" y también se puede festejar al conocer el sexo de la guagua en gestación.

Mike Milfort y Chichi conocen el género de su bebé

"Una revelación de género muy especial. Los mejores momentos del embarazo se viven en Guaguitas y con toda la familia. Gracias @chichinox @mike_milfort por visitarnos", escribió la empresa en su perfil de Instagram, donde subieron un video con el momento de la revelación.

Fue así como en el registro se ve a ambos esperando que realizaran la ecografía. Luego es él quien tiene en sus manos una especie de confeti, el que a la cuenta de tres abre y sale papel picado rosado, dando a entender que esperan a una niña.

De inmediato, todos celebran esta noticia, en especial Mike, quien previamente había sido el único que manifestó que quería otra niña para su familia, al igual que su primera hija.

Como era de esperar, los seguidores de la pareja aparecieron en los comentarios de la publicación y no dudaron en festejar este importante acontecimiento.

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