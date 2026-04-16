La importante decisión de Helhue Sukni sobre su futuro: "Estoy bien entusiasmada"

16 abr. 2026 - 15:15 hrs.

Helhue Sukni se puso al día con sus seguidores en un extenso video donde, entre otros temas, les contó sus planes a futuro respecto a su casa.

La famosa abogada dijo que además del bar y la piscina que posee su residencia, tenía planificado hacer un quincho, pero cambió de parecer tras tomar una importante decisión.

La decisión de Helhue Sukni sobre su casa

Helhue Sukni relató en Instagran parte de su conversación con una amiga que, a diferencia de ella, vive en departamento.

"Me estaba contando que no dejan prender estufas a gas, no dejan prender balones de gas (...) tampoco parrillas con carbón, qué terrible", dijo, antes de lanzar la novedad.

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"Y yo que me quiero ir a un departamento. ¿Qué voy a hacer si a mí me gustan los asados? Yo voy a poner parrilla de gas, no es mala cosa. No creo que haya tanto problema", expresó.

Seguidamente contó que su hija Samia se está encargando de vender su vivienda para luego comprar otro inmueble. "Ah, y hablé con doña 'Bombona' porque, como es corredora de propiedades, ella se adjudicó la venta de esta casa (...) Me dijo: 'Ay, tengo que mandar un mandato'. Mándamelo, pues, le dije yo. Para firmarlo y todo", detalló.

"Necesito empezar a ofrecerla ya, para venderla. Voy a dar dos, tres años, porque yo creo que uno, en vender una casa, tiene que demorar al menos unos seis, ocho meses", dijo.

"Y nada, pues pedí la liquidación de los dividendos que debo acá. Para ver cómo lo puedo hacer. Que una vez que se compre, se pague lo que se debe de dividendo y con la venta de la casa, comprarme el departamento que me quiero comprar. Así que estoy bien entusiasmada", cerró.

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