Helhue Sukni ante acusación contra su hermano de pertenecer a banda delictual: "Sí, tiene responsabilidad"

10 abr. 2026 - 13:10 hrs.

La mediática abogada Helhue Sukni habló en extenso sobre las denuncias que recaen sobre su hermano, Abdel Karim Sukni Guadalah, en una investigación que lo vincula con una banda que roba cobre.

Precisamente, Sukni habló en exclusiva con Meganoticias, donde repasó lo que está viviendo su hermano, quien está en la carpeta de investigación de la Policía de Investigaciones (PDI) y se vio involucrado en la "Operación Alto Voltaje" para desarticular una organización criminal dedicada al robo y exportación ilegal de cobre.

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Por lo mismo, la abogada asumió la defensa de su hermano menor y decidió conceder una entrevista a donde explicó lo que ocurrió.

Helhue Sukni explica la situación legal de su hermano

"Él fue, como dijeron en la formalización, intermediario. (Su rol) fue presentar a la gente del sur con la gente de Santiago; esa fue la participación que se le puede atribuir", comentó la abogada.

En esa línea, admitió que su hermano "sí tiene responsabilidad; hay que decir las cosas como son. Tiene responsabilidad".

De todas formas, aseguró que ellos como familia "no sabíamos, toda la gente dice 'la Helhue sabía'. Bueno... (yo) qué iba a saber, si pasa pidiendo plata prestada el Karim. Para qué estamos con cosas, pasa pidiendo plata, de verdad", lanzó, agregando que "con las escuchas telefónicas sabían que él pasaba al tres y al cuatro".

Por el momento, el hermano de Helhue quedó con arresto domiciliario total mientras se investiga el caso, mientras que la abogada afirmó que se va a querellar contra algunos medios de comunicación que han sido duros con ella.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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