Atlético de Madrid vs. Real Sociedad: Cuándo y cómo ver la final de la Copa del Rey en Mega Go

16 abr. 2026 - 15:55 hrs.

El fútbol español llega a su momento más esperado. Este sábado 18 de abril se disputará la gran final de la Copa del Rey, donde Atlético de Madrid y Real Sociedad se enfrentarán en un duelo imperdible por el título.

Tras una intensa fase de eliminatorias, ambos equipos lograron avanzar hasta la instancia decisiva, en una competencia marcada por partidos de alto nivel.

Programación de la final

Sábado 18 de abril

14:30 horas

Atlético de Madrid vs Real Sociedad (En vivo)

Cómo ver la final de la Copa del Rey

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