U. Católica vs. Huachipato: ¿Cuándo, a qué hora y cómo ver este partido de la Liga Femenina por Mega 2?

24 abr. 2026 - 10:00 hrs.

La señal Mega continúa consolidando su compromiso con el deporte nacional al ampliar la cobertura del fútbol femenino a través de Mega 2, acercando así la competencia a más hogares en todo el país.

En esta línea, el canal dará inicio a sus transmisiones con un atractivo encuentro entre Universidad Católica Femenino y Huachipato Femenino, marcando un nuevo paso en la difusión de la liga local.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver U. Católica vs. Huachipato?

El partido se disputará este domingo 26 de abril y será transmitido en vivo a partir de las 14:30 horas por Mega 2, permitiendo a los fanáticos seguir todos los detalles del campeonato.

Este estreno televisivo se enmarca en el acuerdo entre Mega y la ANFP, que contempla la emisión de partidos de la liga femenina durante las temporadas 2026 y 2027.

El encuentro tendrá los relatos y comentarios de nuestros periodistas de Mega Deportes, Gustavo Huerta y Camila Romero. ¡No te pierdas el fútbol femenino por Mega!

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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