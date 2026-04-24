"Dice Kerry...": Titi García-Huidobro cae en inesperada broma subida de tono y Rafa Araneda explota de la risa

24 abr. 2026 - 10:30 hrs.

Titi García-Huidobro fue víctima de una insólita broma radial, desatando risas en todos sus compañeros presentes, entre ellos Rafa Araneda.

Precisamente, la broma tuvo lugar en el programa "Cuéntamelo todo", que se transmite por la Radio Pudahuel, y es conducido por Titi y el animador del Festival de Viña del Mar.

Y es que todo ocurrió cuando los locutores revisaban el caso de un auditor que envió una íntima foto al programa, en lo que ellos denominan como "miércoles coqueto". Fue así como varios siguieron con esta dinámica.

La broma en la que cayó Titi García-Huidobro

Entonces Titi comenzó a leer algunos mensajes que llegaron de los usuarios; cuando terminó, cayó en la broma de uno de estos.

"Oye, que me han hecho reír con sus locuras", dice Titi, entre carcajadas, para luego pasar a leer al remitente del mensaje: "Dice Kerry Caverg…", a lo que Rafa Araneda intervino de inmediato y preguntó: "¿Cómo? ¿Qué dijiste?".

Titi pensó unos segundos y cayó en cuenta, diciendo "oye, son unos imbéciles… Me hicieron caer, ¡qué idiota!", mientras el resto de sus compañeros y Rafa Araneda explotaban de la risa.

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