Legolas en Chile: Orlando Bloom es visto en conocido restaurante de Santiago

22 abr. 2026 - 18:10 hrs.

El actor estadounidense Orlando Bloom sorprendió al aparecer de forma inesperada en Chile, situación que se dio a conocer gracias a una publicación de un restaurante capitalino.

Conocido por su papel de Legolas en la trilogía de "El Señor de los Anillos", así como de Will Turner en la saga de "Piratas del Caribe", Bloom es uno de los actores más queridos de Hollywood al ser parte de estas películas con muchos fanáticos en todo el mundo.

Precisamente, fue el restaurante Fukasawa, a través de su Instagram oficial, quien compartió una postal de Orlando en compañía de su anfitrión.

Instagram

Orlando Bloom está en Chile

Según pudo recopilar La Tercera, este no será el único lugar que visitará Bloom durante su paso por Chile, y es que también tendría agendada una lujosa comida en el restaurante Boragó, ubicado en Vitacura.

Es así como el intérprete estadounidense ha aprovechado, desde su llegada el martes, para visitar distintos locales de gran renombre en nuestro país.

Asimismo, se recalcó que se encuentra en Chile para la campaña publicitaria de una marca. Sin embargo, no se ha revelado el lugar de grabación.

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