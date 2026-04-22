Fue a un partido de la NBA: Las postales del viaje a Boston de Mía Zamorano junto a su pololo español

22 abr. 2026 - 18:50 hrs.

Mía Zamorano, hija de María Alberó e Iván Zamorano, encantó a sus seguidores y familiares compartiendo fotografías de lo que está siendo su viaje por Estados Unidos.

La hija del excapitán de La Roja tiene más de 44 mil seguidores en Instagram, quienes están atentos a todos los movimientos de la joven en redes sociales, espacio en el que ha logrado concretar una muy buena base de usuarios.

Por lo mismo, sus vacaciones en Boston son un gran momento y así lo ha demostrado en su plataforma, donde publicó un carrusel con varias instantáneas del viaje, así como algunos videos.

El viaje de Mía Zamorano a Boston

En los registros que publicó en redes sociales aparece recorriendo distintas zonas icónicas de Boston, ciudad reconocida por su clima algo frío y donde el pasado lunes se realizó la famosa maratón.

Asimismo, Boston también es conocida por su equipo de la NBA, los Boston Celtics, a los que pudo ver casi desde primera fila con su pareja, el influencer español Duarte.

La joven del clan Zamorano Alberó recibió comentarios de su madre, su padre y su hermana Blu Dumay, que aprovecharon para felicitarla y darle sus buenos deseos durante este viaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por mia zamorano albero (@miazamoranooo)

Todo sobre Mía Pascale Zamorano