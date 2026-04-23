Está bajo observación: Charly García fue operado de uno de sus riñones
La mañana de este jueves se dio a conocer que la leyenda del rock argentino Charly García se encuentra bajo observación tras ser operado para extirpar parte de un órgano vital.
Precisamente, el artista de 74 años entró a quirófano para ser operado de sus riñones en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento.
Según consignó Infobae, el cantante fue sometido a una nefrectomía parcial programada, es decir, a la extirpación de una parte de uno de sus riñones.
Charly García bajo observación
Actualmente se encuentra internado y bajo diálisis luego de haber evolucionado de forma positiva tras la operación, siendo ubicado en un espacio común.
El medio citado menciona que la nefrectomía parcial es realizada cuando una parte del riñón está dañada y debe ser extirpada para que siga funcionando correctamente.
Cabe destacar que las últimas apariciones públicas de Charly García habían causado bastante preocupación entre sus seguidores, ya que aparecía en silla de ruedas y con un aspecto que llamó la atención.