Cómo ver el fútbol femenino este fin de semana en vivo por Mega Go

23 abr. 2026 - 12:35 hrs.

Este fin de semana, la Liga Femenina de Fútbol se vive por las pantallas de Mega, con dos partidos que marcarán la agenda deportiva.

Los encuentros podrán verse por televisión abierta a través de las señales de Mega y Mega 2, y también en streaming por Mega Go.

La programación arranca el sábado 25 de abril con el partido entre Coquimbo y Universidad de Chile, a las 14:30 horas, por la señal principal de Mega.

Luego, el domingo 26 de abril, será el turno del duelo entre Universidad Católica y Huachipato, a la misma hora, a través de la señal Mega 2.

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