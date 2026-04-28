"Contra todo pronóstico": Coni Piccoli logra importante hazaña en medio de su tratamiento contra el cáncer

28 abr. 2026 - 11:30 hrs.

La actriz e influencer nacional Coni Piccoli alcanzó uno de los logros más importantes de su vida al completar el circuito de las Torres del Paine en la Patagonia chilena.

Precisamente, la joven, que hace unas semanas reveló que fue diagnosticada con cáncer de piel, subió a sus redes sociales todo el proceso que tuvo que pasar para llegar hasta aquel momento de la naturaleza que se encuentra en nuestro país.

Por lo mismo, Piccoli no dejó pasar la oportunidad de escribir un texto sobre esta nueva hazaña de la que puede dar testimonio en vida.

El logro de Coni Piccoli en medio de problema de salud

"El viaje más lindo que he hecho, desafiando totalmente mi mente y mi cuerpo, no lo podría haber logrado si no fuera por mi compañero de vida @nicoacha y de la mano de Dios", dijo en un comienzo la influencer.

Dicho esto, comentó que "contra todo pronóstico pudimos ver las Torres del Paine y fue muy emocionante; la inmensidad y lo impresionante que es el camino hacen que todo sea aún más hermoso".

De inmediato, los seguidores y seguidoras de Coni la aplaudieron por el enorme esfuerzo que implica completar Torres del Paine, entendiendo además la situación por la que había pasado en las últimas semanas.

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