El sonido de un continente ya tiene cartel: Festival Bamba revela los nombres de su debut histórico

11 may. 2026 - 16:00 hrs.

La música latinoamericana atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia. Para celebrarlo nace BAMBA, un nuevo festival creado para reunir a quienes viven la música como una experiencia compartida, cercana y profundamente cultural.

Impulsado por Lotus —productora detrás de eventos como Lollapalooza Chile— junto al artista y referente global Juanes, BAMBA debutará el próximo 24 y 25 de octubre de 2026 en Parque O’Higgins, con una propuesta que crea un lugar donde artistas y público compartan un mismo sentimiento, el placer de disfrutar grandes conciertos en un entorno diseñado para conectar con la energía de la música latinoamericana.

Más que un festival, Bamba es el resultado de una visión compartida entre Lotus y Juanes junto a su management liderado por Rafael Restrepo para elevar la música latina a una nueva dimensión. Al unir una producción de clase mundial con la hospitalidad que nos define, el festival se convierte en un ritual de orgullo compartido y un hito para la cultura de todo el continente.

Juanes

“BAMBA nace para llevar la experiencia de nuestra música a otro nivel. Queremos celebrar el talento y la identidad latina con la calidad de los grandes escenarios del mundo, pero manteniendo esa cercanía y calidez que nos define”, comenta Juanes, cofundador del festival. “Es un espacio donde nuestras culturas se encuentran para celebrar con orgullo quiénes somos”.

Con décadas creando experiencias masivas, Lotus proyecta en BAMBA una nueva visión de festival: una experiencia de estándar internacional diseñado desde la comodidad y la hospitalidad genuina. “Queremos que el público pueda disfrutar la música latinoamericana en una nueva dimensión, invitando a quienes aman los grandes conciertos a vivirlos de una forma más cercana”, explica Sebastián de la Barra, Director de Lotus. “Hemos diseñado un encuentro de espacios amplios y hospitalidad genuina, donde la calidez de nuestro espíritu permite conectar plenamente con la música y la energía de nuestra región”.

Un cartel que celebra la música latinoamericana en todas sus formas

La primera edición de BAMBA! marcará un precedente con una selección artística de carácter legendario, reuniendo a las figuras que han definido el sonido de nuestro continente ante el mundo. El festival integrará en un mismo ecosistema a artistas que atraviesan momentos significativos, como Juanes, distinguido como Person of the Year de los Latin Grammy, y Fito Paez,referente imprescindible del rock en español que viene de triunfar recientemente en los escenarios más importantes de la región.A ellos se suma la magnitud de Marc Anthony, la voz más influyente de la salsa y embajador global de nuestros ritmos, junto a Carlos Vives, el pionero que revolucionó la música colombiana proyectándola al mundo con su maestría para fusionar tradición y modernidad.

Marc Anthony

El encuentro alcanza su máxima identidad con la presencia de Los Vásquez, figuras determinantes de la música nacional que han transformado el cancionero popular con su inconfundible sello sonoro. Su estatus de referente local se une a la maestría de Álvaro Henríquez & Pettinellis, pilar fundamental del rock chileno y arquitecto de algunas de las composiciones más emblemáticas de nuestra historia. La propuesta se expande con el magnetismo de Jovanotti, el visionario italiano que ha tendido puentes culturales entre Europa y Latinoamérica, junto a la energía de Orishas, los poetas del hip hop que pusieron el sonido de la calle cubana en el mapa global, y Ráfaga, la institución definitiva de la cumbia que ha hecho bailar a generaciones enteras en todo el continente.

Fito Paez

Este relato musical, poderoso y diverso, suma la vanguardia de Bomba Estéreo —quienes regresan tras el éxito masivo de «Astropical» junto a Rawayana y continúan marcando la pauta global con su capacidad de reinventar el sonido tropical, la profundidad de iLe, la pluma de Coti y la nostalgia de Los Pericos, junto a nuevos talentos como Conociendo Rusia el proyecto de Mateo Sujatovich que llega en su mejor momento tras ser galardonado en los Premios Gardel como Mejor Álbum de Rock; Elena Rose, Gale, Çantamarta, Aura Bae y Catalina y Las Bordonas de Oro. Con más de 20 artistas en escena, esta experiencia ofrece un recorrido emocional que celebra a los grandes referentes que hoy representan con fuerza la identidad latinoamericana en los escenarios más importantes del planeta.

Carlos Vives

Una experiencia diseñada para disfrutar

Durante dos jornadas, el Parque O’Higgins se transformará en un espacio concebido para vivir la música desde la comodidad y la cercanía. Con dos escenarios, amplias áreas de descanso, vistas privilegiadas y recorridos fluidos, el festival propone una experiencia renovada dentro del circuito de festivales de la región.

Desde la experiencia general del festival con el pase "Bamba", hasta los espacios exclusivos de Club Bamba y La Terraza by Cenco Malls, cada sector ha sido diseñado para disfrutar de los grandes conciertos sin interrupciones. Aquí, la hospitalidad real y los servicios premium se combinan para satisfacer a un público que busca calidad y confort en cada detalle. Esta propuesta se complementa con el Mercado Mestizo, intervenciones culturales y arte urbano, junto a una cuidada gastronomía inspirada en los sabores de Latinoamérica; todo bajo un firme compromiso con la sostenibilidad, la movilidad responsable y la accesibilidad universal.

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Coordenadas para ser parte del debut del Festival Bamba en Chile

La espera para asegurar un lugar en este hito cultural comenzará el próximo lunes 18 de mayo de 2026 al mediodía, en Ticketmaster.cl con el inicio de la Preventa Exclusiva para Clientes Banco de Chile. Durante esta etapa, los seguidores podrán acceder a beneficios especiales y asegurar su asistencia antes que nadie. La Venta General para todo el público se abrirá oficialmente el martes 19 de mayo, a las 12:00 horas. Esta etapa contará también con beneficios de Cenco Mall en todos los tipos de ticket.

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