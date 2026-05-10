Programación de Mega para este lunes 11 de mayo: ¿A qué hora se emitirá Reunión de Superados?

10 may. 2026 - 21:30 hrs.

Este lunes 11 de mayo, Mega continuará desarrollando sus principales historias con capítulos que estarán marcados por la tensión y los conflictos.

En El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) se comprometió con Clemente (Pipo Gormaz) en el rescate de Olivia (Violeta Silva), pero no será gratis. El empresario verá esto como una oportunidad para dejar la cárcel, pese a tener una condena perpetua por el asesinato de Bernardita (Catalina Guerra).

Más tarde, la programación seguirá con nuevos capítulos de Aguas de Oro y Reunión de Superados, además de un nuevo episodio de El Internado, donde las tensiones continuarán impactando la convivencia dentro del encierro.

¿Cómo será la programación de Mega este lunes 11 de mayo?

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