Mega continúa su ritmo ganador: Este fue el rating de los programas del prime del fin de semana

18 may. 2026 - 11:30 hrs.

El reciente fin de semana dejó nuevamente a Mega como ganador del horario prime con sus programas que combinan humor, conversación y adrenalina.

Detrás del Muro, Only Friends y 133, Atrapados por la realidad lideraron en sus respectivas franjas ante su competencia con contenidos que entretuvieron y acompañaron a Chile, lo que quedó demostrado en sus ratings.

Mega lidera con programas del prime

De este modo, Mega ha ocupado el primer lugar del rating prime del fin de semana durante las seis semanas que esta fórmula programática ha estado al aire.

Este fin de semana Detrás del Muro, Only Friends y 133, Atrapados por la realidad volverán a las pantallas con nuevos capítulos.

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