"Me puse a llorar": Piare con Pe revela dura batalla contra el alcoholismo
La comediante Piare con Pe, quien deslumbró en su paso por el Festival de Viña del Mar 2026, abrió su corazón y habló por primera vez sobre su proceso de rehabilitación por alcoholismo.
La humorista fue la nueva invitada del podcast Mari con Edu, donde a los conductores les llamó la atención que pidiera "un vasito de agua".
Por lo mismo, María Luisa Godoy le consultó al respecto, a lo que se animó a exponer una situación que hasta ahora no era públicamente conocida.
La íntima confesión de Piare con Pe
"No he hablado de esto en los medios, pero lo mío partió como rehabilitación por alcoholismo. Llevo como 4 años más o menos (sin tomar)", confesó Piare con Pe.
La humorista explicó que, en su caso, el alcohol era una forma de evasión emocional. "No era que me gustara un traguito rico, sino que era evadir, finalmente, lo mismo que me pasó con la comida en su momento", mencionó.
La triunfadora en Viña relató que un momento decisivo para dejar el alcohol ocurrió cuando se vio arriba del escenario y no se reconoció.
"Me vi en un video en el escenario. Yo nunca antes de un show consumí alcohol, nada. Siempre después de los shows ahí carreteaba y todo. Pero antes nada. Pero yo amo tanto mi trabajo que me vi en un video y me noté con el cuerpo distinto, la actitud distinta. Estaba como enojada y con el cuerpo pesado en el escenario", señaló.
"Yo me puse a llorar, dije: 'Esta no soy yo, esta no soy yo'", complementó.
Indicó que, una vez iniciada la rehabilitación, "nunca recaí, pero lo que me costó fue tenerme paciencia (...) me costó como un año y medio estabilizarme emocionalmente y aprender a tener control de mis emociones".
"Uno tiene la idea preconcebida de que parte una terapia de rehabilitación y todo va a estar bien altiro, pero no, es todo un proceso, es aprender a convivir con las emociones", reflexionó.
Piare con Pe explicó que su círculo de amigos consumía alcohol, pero que la ayudaron cuando comenzó con terapia. Sin embargo, calificó este momento como "doloroso".
