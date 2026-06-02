"Quiero liberar los miedos": Emilia Dides abre su corazón y comparte profunda reflexión

02 jun. 2026 - 10:30 hrs.

Emilia Dides acostumbra a publicar contenido de su vida, en especial de su experiencia de maternidad con Mía, su hija con Sammis Reyes.

Sin embargo, en ocasiones deja ver su lado más reflexivo, sobre todo después de sumo estrés o en momento decisivo.

En ese contexto es que dejó en sus historias de Instagram la famosa "cajita" para que sus seguidores se liberaran. "1 de junio y es el momento perfecto para sacar lo que tienes en el corazón", escribió.

Instagram @emiliadides

La liberación de Emilia Dides

Con motivo de inspirar a los usuarios, y también como una forma de soltar, Emilia realizó una profunda reflexión.

"Si yo tuviera que liberar algo hoy, serían los miedos. Los miedos a lo que viene, a lo que no puedo controlar, a las cosas que todavía no tienen respuesta. A veces me descubro queriendo saber exactamente cómo se van a dar las cosas, cuándo van a pasar o cuál es el camino correcto", dijo Dides en otra historia.

Luego, añadió que "estoy aprendiendo a vivir un día a la vez, a confiar más en el proceso, a aceptar la incertidumbre y a entender que no siempre necesito verlo todo claro para seguir avanzando".

"Y aunque hay días en que cuesta más que otros, quiero partir este mes desde un lugar más liviano, con más confianza, más gratitud y más ganas de disfrutar el presente", agregó sobre el final.

Instagram @emiliadides

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