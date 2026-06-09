Quedaron "extasiados": Amaro Gómez-Pablos cumple el gran sueño de su madre con viaje familiar a África

09 jun. 2026 - 09:30 hrs.

Amaro Gómez-Pablos emprendió un viaje a Kenia, África subsahariana y Marruecos para cumplir un gran deseo de su madre, Patricia Benavides, quien siempre había estudiado esa región del mundo, pero nunca antes la pudo visitar.

Para la travesía, el periodista reunió a sus hijos Julieta y Alonso; así como a sus hermanas Daniella y Rebecca, quienes también llevaron a sus hijos.

Fue "un intercambio cultural muy auténtico, hermoso. Creo que ha sido una experiencia que nos va a marcar a todos para siempre. Y la mejor herencia de mi madre: obsequiarnos momentos con ella", declaró el comunicador a Las Últimas Noticias (LUN) .

El viaje a Kenia de Amaro Gómez-Pablos

"Fue una apuesta vital. Lo que motivó el viaje es que mi madre tiene 82 años y los tiene bien llevados, de cabeza y cuerpo. Quisimos agradecer aquello aprovechándola y cumpliendo uno de sus más añorados sueños: conocer África subsahariana", declaró Amaro Gómez-Pablos a LUN.

Para el clan, lo más impactante de la travesía fue estar en medio de la fauna salvaje. "Tener los elefantes al lado te convoca a la humildad, por tamaño relativo y porque encarnan la grandeza de la naturaleza. Mis hijos con los ojos desorbitados", dijo.

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"Imagina estar en una sabana con jirafas, ñus y cebras galopando. Ver a los leones y saber que no eres más que una gacela en esos parajes. Estaban extasiados", comentó.

"Fue emocionante observarlos, guiados por hembras experimentadas que conducen y protegen al grupo. Como en mi propia familia, una sociedad orgullosamente matriarcal. Pero lo más profundo del viaje fue el intercambio con los masái, legendarios cazadores nómadas, y salir con ellos", agregó.

"Para mis hijos significó compartir con la matriarca de la familia, la abuela que da origen y sentido a tantas de nuestras historias. Y también descubrir la sabana africana, sus pueblos, sus culturas y sus animales", apuntó finalmente.

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