Las fotos de Ignacia Antonia a meses de dar a luz que desataron una ola de reacciones

09 jun. 2026 - 10:30 hrs.

Por estos días, Ignacia Antonia disfruta de unas paradisíacas vacaciones junto a su familia. Se trata del primer viaje al extranjero de su pequeña Amelia, quien tiene apenas cinco meses de vida.

En ese contexto es que la influencer sorprendió a sus más de 10 millones de seguidores en Instagram, al subir fotos en bikini a pocos meses de dar a luz.

La reacción de usuarios a las fotos de Ignacia Antonia

La joven pareja de AK4:20 compartió una serie de fotografías de lo que ha sido, hasta ahora, su viaje al Caribe.

En la publicación incluyó imágenes junto a su familia, entre ellas sus padres. Sin embargo, una de las imágenes que más llamó la atención fue la que aparece posando en bikini.

Los comentarios no tardaron en llegar, ya que varios usuarios se mostraron sorprendidos por su apariencia tras convertirse en madre.

"Amiga, ¿tu cesárea dónde está?", "Pareciera que la que tuvo la bebé somos nosotras", "Parece que la parí fui yo y no ella", "Su cuerpo no supo que tuvo una hija", fueron parte de las reacciones.

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