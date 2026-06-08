"Estamos con el corazón a mil": Julio César Rodríguez adelanta lo que se podrá ver esta noche en VCTE 2

08 jun. 2026 - 17:40 hrs.

Este lunes 8 de junio es el gran estreno del nuevo reality de Mega, Volverías con tu ex? 2, que promete romance, sensualidad, traición, humor, drama y mucho más.

Por lo mismo, la periodista de Mega Darynka Marcic viajó hasta Perú para llegar hasta la casona de Volverías con tu ex? 2, y ver si podía obtener la declaración de alguno de los involucrados en el nuevo reality de Mega.

Fue así como logró conversar con Julio César Rodríguez, animador del reality, que se dio un espacio para hablar sobre lo que se viene.

La Hora de Jugar / MEGA

Julio César Rodríguez habla de Volverías con tu ex? 2

En un principio, Julio César expresó estar muy feliz de este nuevo estreno para Mega. "Acá hay un esfuerzo gigantesco, tremendo, una producción increíble. Así es que estamos con el corazón ahí, a mil, porque nosotros lo estrenamos en Mega, estrenamos en Netflix España, en Disney Latam, entonces un proyecto súper importante", comentó Rodríguez.

Dicho esto, comentó que "hoy día tenemos un capítulo de la selva que es tremendo, tuvimos que comer lombrices... las lombrices eran feas, no sabían a nada".

"Acá hay 10 teleseries en curso, que más encima se van cruzando, pero hay tres o cuatro teleseries turcas. O sea, van a ir viendo cómo se desarrolla porque esto es una montaña rusa de emociones porque, por algo son ex, tienen las mejores intenciones de volver, de conversar, pero, por algo, empiezan a sacar afuera los temores, las dificultades que tuvieron antes", expresó.

Asimismo, adelantó que hay una fiesta en la cabaña de las tentaciones donde una de las parejas va al expulsor, un sillón que sale en la selva, y con él puedes decidir si dejar a tu pareja en la fiesta o no.

En caso de que decidas expulsarlo, puedes escoger a la pareja de una de las que no se encuentra en la fiesta.

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