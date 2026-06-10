El deporte se vive en Mega: Colo Colo defiende la cima y la U busca acortar distancia en la Liga Femenina

10 jun. 2026 - 17:00 hrs.

La Liga Femenina regresa este fin de semana a las pantallas de Mega y Mega 2 con dos atractivos encuentros correspondientes a la fecha 12 del campeonato.

Con Colo Colo y Universidad de Chile separados por apenas dos puntos en la cima de la tabla, la jornada podría ser determinante de cara a una nueva edición del Superclásico Femenino programada para la próxima fecha.

Los dos partidos de la Liga Femenina transmitidos por Mega

La acción comenzará el sábado 13 de junio, desde las 16:40 horas por Mega 2, con el duelo entre Universidad de Chile y Palestino en el Estadio Santiago Bueras. Las azules buscarán sumar una nueva victoria para mantenerse en la pelea por el primer lugar, mientras que Palestino intentará seguir escalando posiciones en la tabla. La transmisión contará con los comentarios de Daniel Ahumada y el relato de Marcelo González.

El fútbol femenino continuará el domingo 14 de junio, desde las 13:40 horas por Mega, con el compromiso entre Deportes Iquique y Colo Colo en el Estadio Tierra de Campeones. Las albas llegan a la fecha como líderes del campeonato y buscarán conservar esa condición en su visita al norte del país. Deportes Iquique, en tanto, intentará hacerse fuerte como local para sumar unidades importantes. El encuentro contará con los comentarios de Camila Romero y el relato de Gustavo Huerta.

La fecha 12 promete emociones tanto en la lucha por el liderato como en la búsqueda de puntos importantes para los equipos que aspiran a seguir escalando posiciones en la Liga Femenina.

El fútbol femenino se vive este fin de semana por Mega y Mega 2.

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