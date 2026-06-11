"Una maravilla más": Flaviana Seeling conoce Machu Picchu a más de un año de dar a luz a su último hijo

11 jun. 2026 - 09:30 hrs.

La bailarina brasileña Flaviana Seeling, fundadora del famoso grupo Axé Bahía, está realizando un viaje para conocer uno de los sueños de su vida.

Precisamente, Flaviana es una mujer que sabe de desafíos, ya que decidió ser madre de Vicente durante mayo del 2025 a sus 47 años, algo que en la práctica es muy difícil, pero que ella logró sacar adelante con los cuidados necesarios.

Por lo mismo, a más de un año de aquella instancia, Flaviana optó por irse de viaje con su familia, entre ellos, el pequeño Vicente.

Flaviana Seeling se va de viaje con su familia a Perú

En un video que subió a su feed de Instagram, se puede ver que Flaviana fue en familia hasta el país incaico, donde disfrutó de los paisajes que ofrece Machu Picchu.

Asimismo, la brasileña fue acompañada por su pareja Orlando Carmona, el pequeño Vicente y su hijo Gianluca Seeling, viéndose los cuatro muy felices en la cima de esta Maravilla del Mundo.

"Cumpliendo un sueño, una maravilla del mundo más y en familia", escribió Flaviana, asegurando que estaba muy contenta de estar en esta parte del planeta y acompañada de las personas que más ama.

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