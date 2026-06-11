El emotivo viaje de reconciliación de Bruno Zaretti y Sofía Bascuñán: "Sin presiones"

11 jun. 2026 - 13:10 hrs.

Bruno Zaretti y Sofía Bascuñán se están dando una nueva oportunidad en el amor y esto también significa tener un lindo viaje por Perú para conocer Machu Picchu.

Y es que fue el propio bailarín brasileño quien subió un video donde se les puede ver juntos disfrutando de la belleza de esta Maravilla del Mundo ubicada en la altura del Perú, sellando así su reconciliación tras pasar momentos difíciles.

Bascuñán y Zaretti pasaron por dos pérdidas de embarazo, en 2025 e inicios del 2026, por lo que ambos se vieron hundidos en una depresión que los llevó a la separación, aunque esto parece haber quedado atrás, estando ambos dispuestos a ayudarse mutuamente.

La reconciliación de Bruno Zaretti y Sofía Bascuñán

Precisamente, en las imágenes se les ve muy felices recorriendo Machu Picchu de la mano, disfrutando de todo lo que ofrece este milenario lugar.

Por lo mismo, los seguidores de ambos se mostraron muy contentos de verlos así después de todo lo que tuvieron que pasar como pareja. "Lo más lindo de todo es que están juntos"; "Qué lindo que estén juntos, que sea para siempre"; y "Amo que estén juntos, que sean inmensamente felices", fueron algunos de los comentarios.

Cabe destacar que la pareja concedió una entrevista a LUN donde hablaron de este reencuentro. "Siento que estamos disfrutando el presente de una manera más consciente, valorando las pequeñas cosas y agradeciendo la oportunidad que nos dio la vida de reencontrarnos", dijo Zaretti.

Asimismo, aseguró que formar familia sigue siendo una meta para ambos: "Por supuesto (...) sigue estando en nuestro corazón, pero sin presiones y con la tranquilidad de que cuando tenga que ser, será".

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